Bitlis'te 2 kişinin midesinden 1 kilo 96 gram eroin çıktı

GÜROYMAK, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsündeki iki kişinin midesinde 1 kilo 96 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Şubat'ta Günkırı beldesindeki yol kontrolünde, Van-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünde bulunan iki şüphelinin vücutlarında uyuşturucu taşıdıkları bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Zanlıların çekilen tomografi ve röntgen görüntülerinde mide ve bağırsaklarında yabancı cisim olduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonla iki şüphelinin midesindeki 176 kapsülde 1 kilo 96 gram eroin ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.