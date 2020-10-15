Bitlis'te 2 kilo 28 gram uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis'te 2 kilo 28 gram uyuşturucu ele geçirildi

15.10.2020 18:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:00
Bitlis'te 2 kilo 28 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde, kamyonette 2 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, kamyonette 2 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Hizan Emniyet Amirliği görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı.

Hizan ilçe merkezine girişte durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, 2 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Kamyonetteki E.B, M.B. ve E.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Özgü Namal Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Ekim Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 2 kilo 28 gram uyuşturucu ele geçirildi - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 19:01:28. #1.14#
title