Bitlis'te 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirildi

21.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:24

BİTLİS'te polisin 2 ayrı araçta yaptığı aramada, 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi göz altına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları iki ayrı araçta yapılan aramada, toplam 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirdi. Araçlarda bulunan S.T., C.G. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA