Bitlis'te 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirildi
Haberler » Güncel » Bitlis'te 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirildi - Haber

Bitlis'te 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirildi

BİTLİS'te polisin 2 ayrı araçta yaptığı aramada, 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirdi.

21.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:24
Bitlis'te 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirildi

'te polisin 2 ayrı araçta yaptığı aramada, 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi göz altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları iki ayrı araçta yapılan aramada, toplam 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirdi. Araçlarda bulunan S.T., C.G. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler