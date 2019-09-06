Bitlis'te 2 bin kişiye aşure dağıtıldı

Bitlis'te 2 bin kişiye aşure dağıtıldı

Bitlis Belediyesince hicri yılının başlangıcı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

06.09.2019 19:03
Bitlis'te 2 bin kişiye aşure dağıtıldı

Bitlis Belediyesince hicri yılının başlangıcı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Belediye ekipleri, hicri yılının başlangıcı kapsamında aşure etkinliği düzenledi.

Aile Toplum Merkezinde okunan mevlid-i şerifin ardından üç camide 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Belediye Başkan Vekili Şirin Kurtulgu, yaptığı açıklamada, gelenekleri yaşatmak amacıyla vatandaşlara aşure dağıttıklarını söyledi.

Bitlis'te 2 bin kişiye aşure dağıtıldı
Kaynak: AA
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