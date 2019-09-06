Bitlis'te 2 bin kişiye aşure dağıtıldı
Bitlis Belediyesince hicri yılının başlangıcı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Bitlis Belediyesince hicri yılının başlangıcı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Belediye ekipleri, hicri yılının başlangıcı kapsamında aşure etkinliği düzenledi.
Aile Toplum Merkezinde okunan mevlid-i şerifin ardından üç camide 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Belediye Başkan Vekili Şirin Kurtulgu, yaptığı açıklamada, gelenekleri yaşatmak amacıyla vatandaşlara aşure dağıttıklarını söyledi.