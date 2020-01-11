Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

11.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:10

Bitlis'te jandarma tarafından uygulamada 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ahlat-Adilcevaz karayolu Uludere köyü mevkiinde yapılan şok Mobil PTS uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalı içerisine gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili F.K. isimli şahıs, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı ifade edildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA