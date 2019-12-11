11.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:06

Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu illerden Bitlis'te, 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapılacak.

Kentin farklı noktalarındaki 9 şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi, kar nedeniyle kapanan yerleşim birimlerinin yollarını açmak, sağlık ekiplerin hastalara ulaşmasını sağlamak için 7 gün 24 saat hazır bekleyecek.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'te vatandaşların kışın sıkıntı yaşamaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kentteki 642 yerleşim biriminin bağlı bulunduğu 2 bin 340 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yürüteceklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 28 bin kilometre karla mücadele çalışması yürüttük ve 6 milyon lira harcama yaptık. Bunu, 90 personel, 70 iş makinesi, 9 şantiye, 7 ilçe müdürlüğü ve ilden WhatsApp gruplarıyla takip ederek yaptık. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en çok karı Bitlis'e yağıyor. Karla mücadele çalışması çetin ve sert geçiyor. Gece gündüz demeden vardiyalı olarak personelimiz hazır kıta halinde bekleyecek."

"Vatandaşlar asılsız ihbarda bulunmasın"

İhbar hatlarına ağırlık verdiklerini, WhatsApp hattı oluşturduklarını ifade eden Aydoğdu, ilçe müdürlükleri, şantiye şeflikleri, kurum amirleri ve Vali'nin denetiminde çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade etti.

Kışın doğum ve çığ vakalarının çok olduğu bölgede insanların yardımına koşmak için ekiplerin özveriyle çalıştığını kaydeden Aydoğdu, "Vatandaşlarımızdan asılsız ihbar yapmaması konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Asılsız ihbarlar nedeniyle gerçek vakalara gidemiyoruz. Bu da insan hayatına mal oluyor." uyarısı yaptı.

Aydoğdu, 2019-2020 dönemi için 1 milyon liraya yakın ödenek ayırdıklarını aktardı.

Kaynak: AA