Bitlis'te 2 ayrı operasyonda 6 mağara ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Bitlis'te 2 ayrı operasyonda 6 mağara ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

10.02.2021 20:18 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:22
Bitlis'te 2 ayrı operasyonda 6 mağara ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

BİTLİS'te terör örgütü PKK'ye yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 6 mağara tespit edilirken, bölgede yapılan aramalarda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

BİTLİS'te terör örgütü PKK'ye yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 6 mağara tespit edilirken, bölgede yapılan aramalarda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bitlis merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye patlayıcı madde ve yaşam malzemesi gizlendiği yönünde ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. 'Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyüp Fidan 2021- 09' adı verilen operasyonda, bölgede yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde, 6 mağara ve bir adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalına düzenlenen operasyonda ise arazide, 2 el bombası, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 20 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 2 tabanca kılıfı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler imha edildi.


Bitlis'te 2 ayrı operasyonda 6 mağara ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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