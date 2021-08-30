Bitlis'te 2 ayrı noktada örtü yangını çıktı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te 2 ayrı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te 2 ayrı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınların kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bitlis'te bugün saat 14.00 sıralarında Tatvan-Van karayolunun 35'inci kilometresi ile Bitlis-Diyarbakır yolunun Buzlupınar mevkiinde kuru otların yanması nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın bölgelerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bugün biri Tatvan-Van karayolu üzerinde, diğeri Bitlis-Diyarbakır yolu Buzlupınar mevkisinde olmak üzere 2 ayrı noktada saat 14.00 sıralarında örtü yangını bilgisini aldıklarını, bölgeye ekipleri sevk ettiklerini ve yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı