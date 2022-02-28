Bitlis'te 2 ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Bitlis'te 2 ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te 2 ayda 394 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te yılın ilk iki ayında yurda yasa dışı yollardan giren 394 düzensiz göçmen yakalandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yılın ilk iki ayında yurda yasa dışı yollardan giren 394 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 1 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla giren 375 Afganistan, 13 Pakistan ve 6 diğer uyruklu olmak üzere 394 düzensiz göçmen yakalandı.

İl genelinde 9 olayda göçmen kaçakçılığı suçundan 3 şüpheli tutuklandı, 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Belgede sahtecilik suçundan da 21 düzensiz göçmene adli işlem uygulandı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, 28 Şubat, Bitlis, Göçmen, Güncel, Haberler

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