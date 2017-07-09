Bitlis'te 2 Asker Şehit Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'ten Hizan'a görevlendirilen konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından düzenlenen EYP'li saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.



TSK, Bitlis'ten Hizan'a görevlendirilen konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından düzenlenen EYP'li saldırı sonucu 2 askerin ağır yaralanarak Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildiğini ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduklarını bildirdi. - ANKARA