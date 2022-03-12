BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 198 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken 198 köy yolu ulaşıma kapandı. Tek katlı evler ise kardan adeta kayboldu.

Yaklaşık 5 gündür yağan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kent genelinde 198 köy yolunu ulaşıma kapattı. Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 198 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının gece saatlerine kadar Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Söz konusu Kuvvetli yağış hattında yarın gün boyu da kar yağışının orta kuvvette aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ayrıca bölge genelinde yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizde aralıklarla devam eden yağışların zaman zaman kuvvetli kar ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgara bağlı tipi şeklinde kar yağışı ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara(buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.