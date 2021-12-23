BİTLİS'TE, 195 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA AÇILDI - Haberler
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BİTLİS'TE, 195 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te, kar nedeniyle kapanan 258 köy ve mezra yolundan 195'i yeniden ulaşıma açıldı.

BİTLİS'te, kar nedeniyle kapanan 258 köy ve mezra yolundan 195'i yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin 63 köy ve mezra yolunu açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kentte 4 gün boyunca yağan yoğun kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kapanan 258 köy ve mezra yolunun açılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince 50 iş makinesi ve 75 personelle yürüttüğü çalışmalarda 195 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 63 yerleşim biriminin açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Yetkililer, uzun yola çıkan sürücülere sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

BİTLİS'TE, 195 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

BİTLİS'TE, 195 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

BİTLİS'TE, 195 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

BİTLİS'TE, 195 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

BİTLİS'TE, 195 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

BİTLİS'TE, 195 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

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