Bitlis'te 19 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Bitlis'te 19 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerin yakalanması için 30 Mayıs'ta 19 köy ve mezralarında, başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis'te 19 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
08.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:45

BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerin yakalanması için 30 Mayıs'ta 19 köy ve mezralarında, başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığındıkları yönündeki bilgi üzerine merkeze bağlı 19 köy ve mezralarında 30 Mayıs 2020 tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağının 8 Haziran 2020 tarihi, saat 18.00 itibarıyla kaldırıldığı açıklandı. Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Esenburun, Beşkaynak, Bayırlı, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 22.00'da başlatılan Sokağa Çıkma Yasağı, 08 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 18.00'dan itibaren kaldırılmıştır. "


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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