Bitlis'te 19 kilo eroin 2,5 kilo ise metanfetamin ele geçirildi Bitlis'te durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 19 kilo 193 gram eroin ve 2 kilo 525 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis'te durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 19 kilo 193 gram eroin ve 2 kilo 525 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimiz ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, durdurulan şüpheli bir otomobil içerisinde yapılan arama neticesinde, 19 kilo 193 gram eroin maddesi ve 2 kilo 525 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan M.E., İ.K. ve M.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA