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19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 gün önce kaybolan 18 yaşındaki İshak Çağlayan'ın cesedi Van Gölü'nde bulundu.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 gün önce kaybolan 18 yaşındaki İshak Çağlayan'ın cesedi Van Gölü'nde bulundu.

Bingöl'den hafızlık eğitimi için Ahlat ilçesine gelen Çağlayan, 9 Kasım günü gece saatlerinde, eğitim gördüğü Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'ndan izinsiz ayrıldı.

Çağlayan'dan haber alınamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verildi.

İlçe genelinde 19 gündür yürütülen çalışmalar sonucu Çağlayan'ın cansız bedeni, Van Gölü'nde kıyıya yakın bölgede bulundu.

Çağlayan'ın cenazesi, Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

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AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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