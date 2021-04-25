Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem
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Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem

Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem
Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ - Haberler | Güncel

BİTLİS'te 19 dakika arayla merkez üssü Hizan ilçesi olan 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

BİTLİS'te 19 dakika arayla merkez üssü Hizan ilçesi olan 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.20'de merkez üssü Hizan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 18.79 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Saat 12.39'da merkez üssü Hizan ilçesi olan ikinci bir sarsıntı meydana geldi. Yerin 6.41 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremlerde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.


Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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