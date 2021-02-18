Bitlis'te 188 köy yolu kardan kapandı

BİTLİS'te, dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 188 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Bitlis'te etkili olan yağışla kar kalınlığı, kent merkezinde 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının 2 gün daha aralıklarla devam edeceğini bildirdi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 188 köy yolunun ulaşıma kapandığını, çalışmaların 9 şantiyede 75 kişilik personelle 52 iş makinesiyle sürdürüldüğünü, önem sırasına göre de kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı