Bitlis'te 185 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bitlis'te 185 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | Yerel

Bitlis'te 185 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 185 köy yolunu da ulaşıma kapattırdı.

Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı

Bitlis'te 185 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 185 köy yolunu da ulaşıma kapattırdı.

Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 40 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarına kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşa dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 185 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve yürütülen çalışmalarla yeniden açılacağını belirtti.

Bitlis'te 185 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 185 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 185 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 185 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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