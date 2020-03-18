Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çelenk sunma programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Aytürk Uslu, İl Müftüsü Faysal Geylani ve askerler katıldı. Bitlis Şehitliğinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Bitlis Valiliği, Bitlis Belediye Başkanlığı ve Şehit ve Gaziler Derneği çelenkleri sunuldu.

Program, saygı atışının ardından İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından dua edilmesi ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Öte yandan, Bitlis'in ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA