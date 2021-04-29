Bitlis'te 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
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Bitlis'te 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

Bitlis'te 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'te tüm Türkiye'de olduğu 17 günlük sokağa çıkma yasağı bu akşam başladı.

Bitlis'te tüm Türkiye'de olduğu 17 günlük sokağa çıkma yasağı bu akşam başladı.

İçişleri Bakanlığının 'Tam Kapanma Genelgesi'yle bugün akşam saat 19.00'da başlayan yasaklara Bitlisliler uyuyor. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 saat 05.00'a kadar devam edecek 17 günlük 'Tam Kapanma Genelgesi'yle Bitlis'te sokaklar boşaldı. Bazı bölgelerde kurulan polis kontrol noktalarında sürücüler denetlenirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri soruluyor. Kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere de İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları'na muhalefetten cezai işlem uygulanacak. - BİTLİS

Bitlis'te 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
Bitlis'te 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
Bitlis'te 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
Bitlis'te 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
Bitlis'te 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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