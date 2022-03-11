Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Vahit Olcay - Yerel
 - Güncelleme:

Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.

Geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kent genelinde 162 köy yolunu ulaşıma kapattı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Tatvan, Mutki ve Hizan'da 1 gün süreyle okullar tatil edilirken, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerde ise idari izinli sayılacağı bildirildi.

Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 162 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl kış boyunca 702 santimetre kar yağdığını, mart ayında ise yağan karın 147 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 162 köy yolu ulaşıma kapandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Yerel

okullar, Bitlis, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title