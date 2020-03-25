Bitlis'te 16 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Bitlis merkeze bağlı köy ve mezralarında terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması için ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Bitlis merkeze bağlı köy ve mezralarında terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması için ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi sınırlarındaki 16 köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezine bağlı Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Esenburun, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ile barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 23 Mart'ta saat 20.00'den itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 20.00'da kaldırılmıştır."

Kaynak: AA