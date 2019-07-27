Bitlis'te 16 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 16 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;

"Tatvan ilçesine bağlı Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Sarıdal, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü(BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C Maddesi gereğince 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 23.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."



Kaynak: DHA