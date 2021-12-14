Bitlis'te durdurulan bir araçta 16 kilo 600 gram eroin bulundu - Haberler
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Bitlis'te durdurulan bir araçta 16 kilo 600 gram eroin bulundu

Bitlis'te durdurulan bir araçta 16 kilo 600 gram eroin bulundu
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan bir araçta 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan bir araçta 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezinde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, 49 parça halinde 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli B.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Bitlis'te durdurulan bir araçta 16 kilo 600 gram eroin bulundu

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AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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