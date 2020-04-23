Bitlis'te 150 metrekarelik bayrak göndere çekildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bitlis'te 150 metrekarelik bayrak göndere çekildi - Haberler
23 Nisan, Bitlis, Tatvan, Güncel, Haber

Bitlis'te 150 metrekarelik bayrak göndere çekildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi'nin hediye ettiği 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.

23.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:44
Bitlis'te 150 metrekarelik bayrak göndere çekildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi'nin hediye ettiği 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.

Kaymakamlık, Belediye ve Tatvan Liman Başkanlığı, Çebi'nin gönderdiği bayrağın Van Gölü sahilinde dalgalandırılması için 50 metre uzunluğundaki bayrak direğini Van Gölü sahilindeki İşletme Parkı'na kurdu. Bayrak, 23 Nisan Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende göndere çekilerek dalgalanmaya başladı.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüce Meclisin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tatvan sahilinde ilelebet dalgalanacak bayrağı göndere çektiklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Bu güzel ve özel günde dalgalandırdığımız şanlı bayrağımızı şehitlerimize, gazilerimize ve ülkesine hizmet etmiş bütün vatan erlerine atfen bütün Tatvanlıların yüce gönlüne emanet ediyoruz. Gönül isterdi ki bugün de bütün Tatvan'ımız coşkuyla bütün çocuklarımız yanımızda, el ele ve ellerinde bayraklarla bizlerle olsun. Ama maalesef dünyanın, ülkemizin ve hepimizin uğraştığı bir salgın belası var. İnşallah onu da hep beraber kurallara uyarak atlatacağız. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, tedbirlerimizi alarak bayrağımızı göndere çektik."

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise bayrağın ilçeye ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek "Bu etkinliği daha kalabalık bir ortamda gerçekleştirmek istiyorduk. Kovid-19 nedeniyle katılım sayısını kısıtlı tuttuk. Bayrağımız burada en güzel şekilde dalgalanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki de "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu anlamlı günde, sahil bandına inşa ettiğimiz 50 metre uzunluğundaki bayrak direğine 150 metrekarelik bayrağımızı asmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayrağımız burada ebediyen semalarımızda dalgalanacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haberler
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Ebru Şallı Deniz Seki Hande Yener
Spor Ali Koç Selçuk İnan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Bitlis'te 150 metrekarelik bayrak göndere çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 17:17:02. #1.15#
title