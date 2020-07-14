Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri anısına tekerlekli koşu yarışması düzenlendi Bitlis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tekerlekli kayak yarışması düzenlendi.

Bitlis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tekerlekli kayak yarışması düzenlendi.

Yapımı devam eden Bitlis-Tatvan çevre yolunda düzenlenen yarışmada, 30 sporcu dereceye girmek için ter döktü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Faruk Budak, gazetecilere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmaları sporcuların ilgi gösterdiğini söyledi.

15 Temmuz'da darbeye karşı duran şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Budak şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaklaşık 6 branşta etkinlik düzenledik. Bugün de tekerlekli kayak faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Toplamda 30 sporcu ile yarışacağız. Buradaki amacımız hem 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızı yad etmek hem de sporcularımızın pandemi sonrası spora dönüşlerini sağlamaktır. Yarışmalara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü ve TKF Kuzey Disiplini Teknik Kurulu Üyesi Sedat Doymaz ise 15 Temmuz ülkenin birlik ve beraberliği için yazılan kahramanlık destanının 4. yıl dönümü kapsamında tekerlekli kayak yarışması düzenlediklerini söyledi.

Doymaz, "15 Temmuz bizim için unutulmaz bir andı. İnşallah bunu bir daha yaşamayız. Sporcularımız her geçen gün alt yapı olarak çoğalıyor. Burada dereceye girenler sporculara çeşitli ödüller verilecek." dedi.

Kaynak: AA