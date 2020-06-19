Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkama yasağı ilan edildi
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Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkama yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkama yasağı ilan edildi
19.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:20

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinde 15 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Tatvan ilçesi sınırlarındaki Kısıklı, Kepenek, Suboyu, Dirlik, Aktoprak, Dönertaş, Boblesür, Sallıca, Teknecik, Beşikli, Sarıdal, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş ve Çörekli köyleri ile mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 06.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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