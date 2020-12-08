Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı

08.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:38
Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu minibüsten, 53 kaçak göçmen çıktı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu minibüsten, 53 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan ve organizatörlük yaptığı belirlenen M.Ç., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çimenli Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapan ekipler, koltukları sökülmüş 15 kişilik minibüste 46'sı Afganistan, 3'ü Özbekistan ve 4'ü Pakistan uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakaladı, organizatörlük yaptığı belirlenen M.Ç.'yi ise gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ç, tutuklanırken, kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra  İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

İlgili Haberler

Koltukları sökülen minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı
Koltukları sökülen minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandı
Eskişehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı
Eskişehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cemal Hünal Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 19:40:36. #1.15#
title