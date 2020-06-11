Bitlis'te 15 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
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Bitlis'te 15 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

BİTLİS Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Bitlis'te 15 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
11.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:14

BİTLİS Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Bitlis Valiliği yaptığı açıklamada, 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting ve toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş, poster asma vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının ve Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19'uncu maddesi gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; Bitlis il sınırları içinde 09.06.2020 Saat: 00.01'den, 23.06.2020 Saat: 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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