- Bitlis'te 147 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde 147 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bir gün süreyle tatil edildi.

BİTLİS (İHA) - - Bitlis'te 147 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde 147 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bir gün süreyle tatil edildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda bugün eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da, il genelinde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Son yağan karla birlikte 147 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Ekiplerimiz gece gündüz olmak üzere kapanan köy yollarını açmak için çalışıyorlar" dedi.

Öte yandan, belediye ve kara yolları ekipleri ise ana ve ara arterlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.