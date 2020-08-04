Bitlis'te 147 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 147 kök Hint keneviri ele geçirildi.
04.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:32
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 147 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Adilcevaz Emniyet
Müdürlüğü ekiplerince dün, ilçedeki iki ikamette yapılan aramalarda, 147 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.
Olayla ilgili D.K. ve S.K. isimli şüpheliler hakkında adli tahkikat
başlatıldığı bildirilen açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı
mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA