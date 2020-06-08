Bitlis'te 14 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yakalanması için 14 köy ve bağlı mezralarında, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yakalanması için 14 köy ve bağlı mezralarında, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığındıkları yönündeki istihbarat üzerine Tatvan ilçesine bağlı 14 köy ve mezrada ikinciaçıklamaya kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Kısıklı, Dirlik, Suboyu, Kepenek, Dönertaş, Sallıca, Aktoprak, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Boblesür, Teknecik ve Beşikli köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 07 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 23.50'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Kaynak: DHA