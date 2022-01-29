Bitlis'te 14 kilo 390 gram reçine esrar ele geçirildi - Haberler
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Bitlis'te 14 kilo 390 gram reçine esrar ele geçirildi

AA, Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te 14 kilo 390 gram reçine esrar ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde 14 kilo 390 gram reçine esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde 14 kilo 390 gram reçine esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede yol kontrolü gerçekleştirdi.

Bu sırada hareketlerinden şüphelenilen Ş.M'nin üzerinde arama yapan ekipler, 14 kilo 390 gram reçine esrar ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan, Bitlis, Esrar, Güncel, Haber

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