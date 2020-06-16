Bitlis'te 130 yıllık konak ayağa kaldırılacak Bitlis'te 130 yıllık konak ayağa kaldırılacakBİTLİS'te 130 yıl önce yapılan, 1980 yılında ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tescili yapılan, şimdilerde ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi konak, restorasyon bekliyor.

Bitlis'te 130 yıllık konak ayağa kaldırılacak

BİTLİS'te 130 yıl önce yapılan, 1980 yılında ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tescili yapılan, şimdilerde ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi konak, restorasyon bekliyor. Evi gezen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

'Mimarisi ve 7 bin yıllık tarihiyle açık hava müzesini andıran Bitlis'te, 405 tescilli tarihi ev yer alıyor. Bu evlerden 12'si ise Muştakbaba Mahallesi Alemdar Sokak'ta bulunuyor. Alemdar Sokak'ta, 12'si tescilli evin de bulunduğu toplam 40 evin restorasyon çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, geçen yıl 9 milyon 100 bin TL ödenek ayrıldı. Restorasyon çalışmaları sürerken, 1890 yılında Ahmet Ağa adlı kişi tarafından yaptırılan ev, oldukça çetin geçen kış aylarında zarar gördü.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 1980 yılında tescili yapılan evin yıkılmaması için bugüne kadar kardeşleriyle birlikte her yıl bakım ve küçük çaplı onarımlar yaptığını anlatan ev sahibi Hamdullah Kalkan, kapsamlı bir restorasyon yapılması gerektiğini söyledi.

Hamdullah Kalkan, evin 1978 yılında babası İsmail Kalkan tarafından alındığını, 1985 yılında ise boşalttıkları ifade etti. Kapı girişi, hamam bölümü ve iç mimarisindeki dekoratif işlemeleriyle günümüze kadar gelen ev için yetkililerin devreye girmesi gerektiğini anlatan Kalkan, "Yoğun kış şartları, evin damında ve orta bölmelerinde çökmelere neden oldu. Kendi imkanlarımızla damını onardık. Ancak orta bölmedeki çökmeler sürüyor. Ev 130 yıl önce inşa edilmiş. Tarih kitaplarında İsa Kalkan veya Atatürk evi olarak geçmektedir. Evin gelecek nesillere aktarılması için restore edilmesini ve devlet tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

VALİ ÇAĞATAY TARİHİ EVİ GEZDİ

Bitlis Valisi Oktay Çağatay da tarihi evi ziyaret ederek, ev sahiplerinden bilgi aldı. Vali Çağatay, 130 yıllık evin muhteşem bir eser olduğunu, korunması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Bitlis'in 7 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirten Vali Çağatay, "Ahmet Ağa Konağı, tam bir estetik harikası. Bitlis 7 bin yıllık tarihi içerisinde onlarca uygarlığı görmüş geçirmiş. En sonda atalarımız gelip buralara yerleşmiş, buraya muhteşem eserler bırakmışlar. Bu muhteşem eserler ne yazık ki iklim şartlarının da etkisi ile yıpranmış. Bugün gezdiğimiz konak da bu eserlerden birisidir. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konağı değerlendirmek istiyoruz. Muhtelif kaynaklar bularak bu konağı ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA