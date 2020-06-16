Bitlis'te 130 yıllık konak ayağa kaldırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis'te 130 yıllık konak ayağa kaldırılacak

BİTLİS'te 130 yıl önce yapılan, 1980 yılında ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tescili yapılan, şimdilerde ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi konak, restorasyon bekliyor.

Bitlis'te 130 yıllık konak ayağa kaldırılacak
16.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:51

BİTLİS'te 130 yıl önce yapılan, 1980 yılında ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tescili yapılan, şimdilerde ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi konak, restorasyon bekliyor. Evi gezen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

?Mimarisi ve 7 bin yıllık tarihiyle açık hava müzesini andıran Bitlis'te, 405 tescilli tarihi ev yer alıyor. Bu evlerden 12'si ise Muştakbaba Mahallesi Alemdar Sokak'ta bulunuyor. Alemdar Sokak'ta, 12'si tescilli evin de bulunduğu toplam 40 evin restorasyon çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, geçen yıl 9 milyon 100 bin TL ödenek ayrıldı. Restorasyon çalışmaları sürerken, 1890 yılında Ahmet Ağa adlı kişi tarafından yaptırılan ev, oldukça çetin geçen kış aylarında zarar gördü.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 1980 yılında tescili yapılan evin yıkılmaması için bugüne kadar kardeşleriyle birlikte her yıl bakım ve küçük çaplı onarımlar yaptığını anlatan ev sahibi Hamdullah Kalkan, kapsamlı bir restorasyon yapılması gerektiğini söyledi.Hamdullah Kalkan, evin 1978 yılında babası İsmail Kalkan tarafından alındığını, 1985 yılında ise boşalttıkları ifade etti. Kapı girişi, hamam bölümü ve iç mimarisindeki dekoratif işlemeleriyle günümüze kadar gelen ev için yetkililerin devreye girmesi gerektiğini anlatan Kalkan, "Yoğun kış şartları, evin damında ve orta bölmelerinde çökmelere neden oldu. Kendi imkanlarımızla damını onardık. Ancak orta bölmedeki çökmeler sürüyor. Ev 130 yıl önce inşa edilmiş. Tarih kitaplarında İsa Kalkan veya Atatürk evi olarak geçmektedir. Evin gelecek nesillere aktarılması için restore edilmesini ve devlet tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.VALİ ÇAĞATAY TARİHİ EVİ GEZDİ

Bitlis Valisi Oktay Çağatay da tarihi evi ziyaret ederek, ev sahiplerinden bilgi aldı. Vali Çağatay, 130 yıllık evin muhteşem bir eser olduğunu, korunması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Bitlis'in 7 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirten Vali Çağatay, "Ahmet Ağa Konağı, tam bir estetik harikası. Bitlis 7 bin yıllık tarihi içerisinde onlarca uygarlığı görmüş geçirmiş. En sonda atalarımız gelip buralara yerleşmiş, buraya muhteşem eserler bırakmışlar. Bu muhteşem eserler ne yazık ki iklim şartlarının da etkisi ile yıpranmış. Bugün gezdiğimiz konakta bu eserlerden birisidir. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konağı değerlendirmek istiyoruz. Muhtelif kaynaklar bularak bu konağı ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Haber
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit...
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok...
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Nuri Bilge Ceylan
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Bitlis'te 130 yıllık konak ayağa kaldırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 11:54:55. #1.15#
title