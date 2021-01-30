Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı

30.01.2021 11:22 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:26
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi bulurken, ekipler, kapalı olan yolları açmak için çalışama başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan, gece geç saatlere kadar belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 10 dereceye kadar düştü.Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 52 iş makinesi ve 75 personelle çalışma başlattı. Belediye ekipleri de mahalle yollarının kapanmaması için kent merkezinde sürekli kar temizliği yapıyor.


Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 130 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 11:26:45. #1.16#
title