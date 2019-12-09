Bitlis'te 13 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
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Bitlis'te 13 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Bitlis'te, 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

09.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:08
Bitlis'te 13 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

'te, 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 14 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan M.Ş.B'nin yakalandığı belirtildi.

M.Ş.B'nin adli işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği aktarılan açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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