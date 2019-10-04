Bitlis'te 118 kilo tütün mamulü ele geçirildi

Bitlis'te 118 kilo tütün mamulü ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 118 kilogram tütün mamulü ele geçirildi.

04.10.2019 11:59
Bitlis'te 118 kilo tütün mamulü ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 118 kilogram tütün mamulü ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 3 Ekim 2019 günü Bitlis - Güroymak yol kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 118 kilogram tütün mamulü ele geçirilirken, şahıslar hakkında ise 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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