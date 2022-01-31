BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı

BİTLİS - Bitlis'te şehirler arası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsünde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar yol kontrol noktasında şok yol kontrol uygulaması icra edildiği ifade edilen açıklamada, "Yapılan şok yol kontrol uygulamasında şehirler arası taşımacılık yapan bir otobüs kontrol noktasında durdurulmuştur. Otobüs içerisinde 11 yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Göçmenlerin üzerinde yapılan kontrolde 4 adet sahte pasaport ile 7 adet sahte ikamet izin belgesi tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile firma hakkında soruşturma başlatılmış olup, otobüs şoförü ve muavin hakkında ise adli işlemlere başlanılmıştır. Yakalanan 11 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilmiştir" denildi.