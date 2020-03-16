Bitlis'te 107 gram metanfetamin ele geçirildi Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta 107 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta 107 gram metanfetamin ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 10 parça halinde toplam daralı ağırlığı 107 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Araç içerisinde bulunan A.Y. isimli şüpheli yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA