Bitlis'te 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Bitlis'te 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

26.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:38
Bitlis'te 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayalıbağ, Kaşıklı, Karaca, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Sarıkonak, Konalga köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alındı.

Bu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak saat 21.30'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 18.00'den itibaren kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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