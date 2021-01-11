Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

BİTLİS merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

BİTLİS merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21.30'da başlatılan sokağa çıkma yasağı 10 köy ve mezralarında uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içinde bulunan; Kayalıbağ, Kaşıklı, Karaca, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Sarıkonak, Konalga köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar 'Sokağa Çıkma Yasağı' ilan edilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ