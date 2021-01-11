Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

11.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:55
Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

BİTLİS merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

BİTLİS merkeze bağlı 10 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21.30'da başlatılan sokağa çıkma yasağı 10 köy ve mezralarında uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içinde bulunan; Kayalıbağ, Kaşıklı, Karaca, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Sarıkonak, Konalga köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 21.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar 'Sokağa Çıkma Yasağı' ilan edilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Facebook Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 00:01:34. #1.14#
title