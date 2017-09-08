Bitlis'te 1 PKK'lı Terörist Öldürüldü

BİTLİS'in Mutku İlçesi ile Muş'un Hasköy İlçesi sınırları ara hattında bulunan Karakütük Köyü Gresör Tepe mevkiinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Behçet Avcı-40 operasyonunda 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, Bitlis ili Mutki ilçesi ile Muş ili Hasköy ilçesi mülki sınırları ara hattında bulunan Karakütük Köyü Gresör Tepe mevkiinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis ve Muş İl Jandarma Komutanlığının katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Behçet AVCI-40 Operasyonu planlanarak icra edilmektedir. Operasyon kapsamında 07.09.2017 günü saat 18.50 sıralarında Gresör Tepe mevkiinde Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca sağlanan temas neticesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde silah mühimmat ve muhtelif malzeme, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 5 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet örgüt kimliği, 1 adet sırt çantası, 1 adet kütüklük, 1 adet uyku tulumu, 1 adet panço, 1 adet malzeme ve telsiz kod şifresi, 1 adet Yeasu büyük telsiz, 1 adet telsiz bataryası, 1 adet telsiz mikrofonu, 1 adet anten kablosu, 1 adet ses kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak adli ve mülki makamlara bilgi verilerek tahkikata başlanılmış olup, ele geçen malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - Bitlis