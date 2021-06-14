Bitlis'te 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Bitlis'te 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 1 PKK'lı terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.

BİTLİS kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 1 PKK'lı terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda avcı boyu sığınak bulunurken, erzak deposunda yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bitlis'in Aşağı Balcılar köyü kırsalında J-SİHA tarafından bir grup bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yakın hava desteği talep edilerek teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirmesi amacıyla Balcılar köyü kırsalına JÖH ve Komando unsurlarının katılımı ile 'Eren-11 Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2021-70' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirilirken, avcı boyu sığınak ve erzak deposunda ise 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 94 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 28 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği fişeği şarjörü, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 15 metre elektrik kablosu, 5  EYP düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış elektronik ateşleme anahtarı, 10 fünye ve çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği ve bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.  

 


- Bitlis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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