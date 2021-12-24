Bitlis'te 1 metreyi aşan karla mücadele - Haberler
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Bitlis'te 1 metreyi aşan karla mücadele

Bitlis'te 1 metreyi aşan karla mücadele
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'te 4 gündür etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, kent merkezinde 75 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te 4 gündür etkili olan yağış nedeniyle Kar kalınlığı, kent merkezinde 75 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarının açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bitlis ve ilçelerinde aralıklarla etkili olar kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 75 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Bitlis ve ilçelerine bağlı 43 yerleşim yerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede 75 personel ve 50 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütülüyor. Bitlis merkezde ise mahalle aralarında belediye, ana arterlerde de Karayolları ekipleri yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji yetkilileri kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağını belirterek, aşırı soğuklar nedeniyle don ve buzlanma uyarısı yaptı. Ayrıca eğimi fazla olan yerlerdeki çığ riskini de hatırlatan yetkililer, bu tür bölgelerde yaşayanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.


Bitlis'te 1 metreyi aşan karla mücadele

Bitlis'te 1 metreyi aşan karla mücadele

Bitlis'te 1 metreyi aşan karla mücadele

Bitlis'te 1 metreyi aşan karla mücadele

Bitlis'te 1 metreyi aşan karla mücadele

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