Bitlis'te 1 kilo metanfetamin ele geçirildi Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 1 kilo 19 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 1 kilo 19 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtilerek, "Şüpheli bir minibüs içerisinde yapılan arama neticesinde 1 kilo 19 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan Ş.K., A.K. ve İ.İ. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA