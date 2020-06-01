Bitlis'te 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan araçta 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
01.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:48
Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan araçta 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan V.D. ile V.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA