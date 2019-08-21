Bitlis'te 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi

Bitlis'te 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi.

21.08.2019 14:02
Bitlis'te 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, araçtaki 1 şüpheliden toplam ağırlığı 1 kilo 888 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.