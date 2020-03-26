Bitlis'te 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.

Yapılan aramada, 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Minibüsteki Ş.K, A.K. ve İ.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA